Manovra, Valentini: "Realismo sui conti deve essere la stella polare"

Rho (Mi), 5 set. – (Adnkronos) – “Il principio di realtà al quale siamo stati richiamati dal presidente del Consiglio dev’essere la nostra stella polare” nella preparazione della manovra finanziaria. Lo ha detto il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, a margine di Plast, il Salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma inaugurato oggi a Milano. "Ferme restando le intenzioni che ci sono sempre, occorre essere realistici, soprattutto quando si parla di conti pubblici”, ha evidenziato Valentini.

“Ho registrato un forte interesse e personalmente sono abbastanza ottimista” sull’investimento dell’Arabia Saudita nel fondo strategico del Made in Italy. Ha aggiunto il viceministro all’indomani della firma del Memorandum of Understanding tra il Mimit e il ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita.

A chi gli chiedeva dei tempi per l’ingresso di Riad nel fondo, Valentini ha risposto: “Non sono stati fissati ancora tempi. Prima dobbiamo costituire il fondo, una volta definito si potrà prevedere anche una partecipazione da parte dell’Arabia Saudita, che ha espresso interesse. Una loro partecipazione ritengo che sia positiva, un’espressione di fiducia nei confronti del nostro Paese” e che faccia “parte delle iniziative di Paesi che hanno fondi sovrani con grande capienza. Ma soprattutto dimostra la volontà dell’Italia di aprire i propri capitali in un mondo che è sempre più globalizzato, nel quale dobbiamo essere in grado di recuperare risorse necessarie per far andare avanti il nostro Paese e la nostra industria”.