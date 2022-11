Manovra: verso taglio cuneo fiscale, 5 mld per lavoratori

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Sembrerebbe confermato, a poche ore dal Consiglio dei ministri sulla manovra, il taglio del cuneo fiscale interamente a beneficio dei lavoratori. Il taglio ammonterebbe a 2 punti per i lavoratori con redditi fino a 35mila euro -proroga alla misura introdotta dal governo D...

(Adnkronos) – Sembrerebbe confermato, a poche ore dal Consiglio dei ministri sulla manovra, il taglio del cuneo fiscale interamente a beneficio dei lavoratori. Il taglio ammonterebbe a 2 punti per i lavoratori con redditi fino a 35mila euro -proroga alla misura introdotta dal governo Draghi- mentre salirebbe a 3 punti, questo l'elemento di novità, per i redditi fino a 20mila euro. In tutto la misura assorbirebbe 5 miliardi, spiegano fonti di governo.