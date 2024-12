Manovra, via libera finale del Senato con 108 sì, diventa legge

Roma, 28 dic. (askanews) – Via libera finale del Senato al disegno di legge di bilancio che diventa legge in seconda lettura, senza modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera. Il voto finale, seguito a quello sulla fiducia, è passato con 108 sì, 63 no e 1 astenuto.