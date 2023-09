Manovra: Zangrillo, 'mio impegno per risorse per rinnovi contratti, ne ho parlato con Giorgetti'

Manovra: Zangrillo, 'mio impegno per risorse per rinnovi contratti, ne h...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "A luglio sono andato a trovare Giorgetti e ho rappresentato la necessità di prendere in considerazione che siamo a fine 2023 e quindi serve un impegno per la tornata contrattuale 2022 -2024 della pubblica amministrazione. Il mio impegno sul tema retributivo c'è, farò la mia parte perché ci siano risorse nella legge finanziaria per i rinnovi dei contratti". Lo ha affermato il ministro per la Pa Paolo Zangrillo durante una conferenza stampa al ministero sulla nuova campagna di comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere attrattiva la Pa con lo slogan "più che un posto fisso, un posto figo".