Mantova: 21enne sorpreso a spacciare davanti a un locale, arrestato

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – Si è accorto di essere stato notato dai carabinieri e ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e arrestato. E' accaduto la scorsa notte a Borgo Virgilio a un 21enne, che è stato arrestato.

A bloccare il giovane, i carabinieri della stazione di Borgo Virgilio, durante un'operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, in coordinamento con la procura di Mantova. I militari hanno visto il giovane davanti ad un locale e si sono accorti che alla loro vista ha cercato subito di allontanandosi dal posto. Bloccato poco dopo, è stato sottoposto ad una perquisizione personale che ha consentito ai carabinieri di trovargli addosso due dosi di cocaina ed una di hashish, oltre alla somma di 485 euro in contanti, della quale non è riuscito a giustificare la provenienza.

La perquisizione è stata quindi estesa al suo domicilio; all'interno della camera da letto, occultati in una scatola di scarpe, sono stati trovati 20 grammi circa di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, oltre a denaro contante per 255 euro in banconote da piccolo taglio e ad un bilancino di precisione e tra le scarpe è stato trovato un ulteriore pezzo di hashish del peso di circa 100 grammi. All’interno del garage, infine, sono stati trovati ulteriori 20 grammi di hashish, altri 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di dosi. Il 21enne è stato arrestato.