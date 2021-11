Mantova, auto medica sbanda e finisce in un fossato: morta giovane volontaria

Una giovane volontaria di 27 anni ha perso tragicamente la vita mentre si trovava a bordo di un'auto medica.

Tragedia nel mantovano, dove l’ennesima giovane ha perso drammaticamente la vita a seguito di un incidente stradale. La ragazza, morta a soli 27 anni, è scomparsa mentre stava svolgendo attività di volontariato a bordo di un’auto medica insieme ad una donna di 54 anni che, al momento della tragedia, era alla guida del veicolo.

Per la giovane volontaria non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Auto medica fuori strada, la vicenda

Erano passate da poco le ore 15.00 quando due volontarie, a bordo di un furgone dell’Associazione Amica emergenza di Mantova stavano accompagnando a casa due pazienti. Per cause ancora da chiarire, il veicolo è sbandato andando a finire in un fossato dove si sarebbe schiantato contro alcuni alberi.

Auto medica fuori strada, l’impatto per la giovane è stato inevitabile

Il violento impatto del mezzo è stato inevitabile con la giovane che stando a quanto scrive Fanpage.it, sedeva sul sedile posteriore, ha perso la vita sul colpo. L’operatrice e i due pazienti a bordo sarebbero invece fortunatamente risultati meno gravi. L’autista, stando a quanto appreso, avrebbe riportato alcuni traumi a collo e torace, mentre uno dei pazienti avrebbe riportato ferite ad un braccio. In ogni caso sono stati tutti trasportati all’ospedale Carlo Poma di Mantova per gli accertamenti del caso.

Auto medica fuori strada, chi era la giovane volontaria

La giovane volontaria si chiamava Gaia Volpes e da tempo svolgeva servizio di volontariato nell’associazione “Amica Emergenza” dove si occupava di accompagnare pazienti, in special modo anziani e non solo, che altrimenti non avrebbero avuto mezzi per recarsi in ospedale.