Mantova: avevano tentato di rapinare banca, due uomini arrestati

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – In quattro, avevano tentato di rapinare una banca, lo scorso 8 maggio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mantova, con il coordinamento della locale procura, hanno arrestato due di loro, un ventunenne ed un 61enne originari di Catania.

A carico di entrambi, l'accusa è di essere responsabili del fallito colpo ai danni della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena di via Guglielmo Marconi di Castelbelforte, nel mantovano. Mentre uno dei quattro attendeva in auto, gli altri tre, con il volto travisato e guanti calzati, erano entrati nella filiale e, dopo aver raccolto in una stanza dipendenti e clienti al momento presenti, avevano intimato alla responsabile di avviare la procedura per l'apertura della cassaforte e del bancomat. Nel frattempo, però, era scattato l’allarme e la centrale operativa della compagnia carabinieri di Mantova aveva inviato sul posto le pattuglie presenti sul territorio e personale del nucleo operativo e radiomobile. I malviventi, avvisati dal complice, si erano quindi dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Le indagini dei carabinieri della sezione radiomobile hanno consentito di identificare e bloccare qualche ora il 21enne e il 61enne nella località di Ghisiolo di San Giorgio Bigarello; entrambi indossavano ancora alcuni capi di abbigliamento che portavano durante il tentativo di rapina. I due sono quindi stati arrestati per il reato di tentata rapina aggravata.