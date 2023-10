Mantova: due esercenti denunciati per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Mantova: due esercenti denunciati per violazioni in materia di sicurezza sul ...

Milano, 28 ott. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Porto Mantovano, coadiuvati dai militari del nucleo ispettorato carabinieri di Mantova, nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, del controllo della regolare occupazione dei lavoratori ed alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno intensificato i controlli nei settori della ristorazione ed esercizi pubblici.

Nella mattinata del 27 ottobre scorso, i militari hanno ispezionato due distinte attività del territorio e, al termine degli accertamenti e delle verifiche effettuate sulla documentazione, hanno denunciato il titolare di una tabaccheria, per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e il titolare di un bar per lavoro 'in nero'. In tutto sono state elevate sanzioni per oltre 16mila euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche in tutto l'hinterland mantovano.