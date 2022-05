Mantova, morto a 27 anni Dimitri Roveri: era una promessa del calcio

Dramma nel mantovano, più precisamente a Casalpoglio, è qui che durante una partita di calcio il 27enne Dimitri Roveri ha accusato un malore e poi è morto.

È un vero e proprio dramma quello che si è consumato nel mantovano, nella giornata di sabato 7 maggio 2022, mentre si disputava una partita di calcio sul campo di Casalpoglio, in provincia di Mantova, il giovane calciatore amatoriale Dimitri Roveri è stato colpito da un arresto cardiaco ed è morto poco dopo.

Mantova, Dimitri Roveri muore a soli 27 anni: era un talentuoso calciatore

Il giovane Dimitri Roveri è morto nella tarda serata di sabato 7 maggio 2022, il ragazzo è stato colpito da un arresto cardiaco nel pomeriggio della stessa giornata, mentre stava giocando sul campo di Casalpoglio nel match amatoriale tra la squadra di Casalpoglio e quella di Quingentole.

Il 27enne era il capitano della squadra del Quingentole, nella vita di tutti i giorni lavorava come giardiniere e come addetto alle pulizie in una casa di riposo situata nel mantovano.

L’intervento di primo soccorso operato dalla sorella di Dimitri

La prima persona che ha prestato soccorso a Dimitri Roveri, è stata la sorella Nicol, che essendo abilitata all’uso del defibrillatore ha praticato le prime manovre di emergenza e ha rianimato il fratello in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Il giovane è stato poi trasferito d’urgenza al San Raffaele di Milano, qui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico durato circa tre ore, i vari tentativi di salvare la vita di Dimitri si sono rivelati vani, il 27enne infatti è venuto a mancare poco dopo le ore 22:00.

Dimitri sarebbe diventato presto padre: l’annuncio

È una tragedia senza fine, quella della morte del giovane Dimitri, la sua prematura scomparsa infonde dolore in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

Il giovane era originario di Quingentole ed era fidanzato, a settembre, come da lui annunciato, sarebbe diventato papà.