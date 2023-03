Un uomo ha comprato un gratta e vinci da 5 euro a Mantova e ha vinto 100mila euro. La fortunata vincita è avvenuta al bar Mulina di via Trento.

Mantova, vincita fortunata: gioca 5 euro e ne vince 100mila

Maxi vincita al gratta e vinci a Mantova. Il 20 marzo, al bar Mulina di via Trento, come riportato dalla Gazzetta di Mantova, un uomo ha vinto 100mila euro dopo aver comprato un biglietto da 5 euro della serie Miliardario. L’uomo, sorpreso per quanto accaduto, è subito corso allo sportello della banca per incassare la somma che gli spettava. La vincita è arrivata dopo altre fortunate vittorie in Lombardia.

Le altre fortunate vincite in Lombardia

Poche settimane fa un cittadino di Milano ha vinto un milione di euro giocando solo un euro. Una vincita fortunata è avvenuta anche a Pregnanza Milanese, dove un uomo ha vinto 14.209,93 euro. Pochi giorni prima sempre a Milano è stata vinta un’altra somma da capogiro. Alcune delle 90 quote di un jackpot di 371 milioni di euro, grazie a una schedina al Superenalotto, con soli 5 euro di spesa. Nel 2019, invece, sono stati vinti 209 milioni di euro a Lodi, giocando solo 2 euro.