Mantovano: intesa Albania rispetta convenzioni internazionali

Milano, 10 nov. (askanews) – L’intesa con l’Albania prevede che i centri per i migranti siano fatti “in assoluto rispetto delle convenzioni internazionali, con disposizioni che garantiranno la giurisdizione italiana all’interno del centro con tutti gli strumenti di impugnativa che esistono sul territorio nazionale. Non c’è niente niente di stravolgente rispetto alle procedure in essere, salvo una dimostrazione di vicinanza dell’Albania e la possibilità di essere meno congestionati”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenendo in collegamento all’incontro della “Fondazione Iniziativa Europa a Stresa.

Il protocollo con l’Albania, ha ricordato, “si inserisce in accordo collaborazione internazionale” già in essere. “Questa è una modalità di collaborazione tra Paesi membri dell’Ue e Paesi che aspirano a entrare, anticipando quella solidarietà che adesso si trova per paradosso tra chi sta dentro e chi sta fuori e può costituire un esempio anche per chi sta dentro, sia da una parte che e dall’altra. E’ una sorta di alleggerimento, di contributo dell’Albania all’alleggerimento dell’impatto migratorio”, ha concluso.