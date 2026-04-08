Mantovano: Piantedosi? Lavoro su sicurezza avanti in accordo con Chigi

Roma, 8 apr. (askanews) – “La riunione di ieri con il ministro Piantedosi ha avuto come oggetto la verifica del lavoro parlamentare sui provvedimenti che riguardano la sicurezza e che sono stati proposti dallo stesso ministro, il lavoro anche sul fronte della sicurezza sta continuando con il pieno accordo di Palazzo Chigi”.Lo ha detto, parlando con i giornalisti ad Afragola, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano rispondendo a una domanda su un possibile, ulteriore, chiarimento con il ministro Piantedosi sul caso della liaison con la giornalista Claudia Conte.