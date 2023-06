Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Manu Rios sarebbe follemente innamorato di Mahmood. L’attore, diventato famoso per il suolo nella serie tv Élite, e il cantante appaiono spesso insieme, ma non per questo possono essere considerati una coppia.

Manu Rios innamorato di Mahmood

Il cuore di Manu Rios batterebbe per Mahmood. Questo è quanto sostiene il giornalista Ivan Rota, firma di Dagospia. L’attore spagnolo, diventato famoso per la serie tv Élite, avrebbe perso la testa per il cantante di Soldi, ma lui sarebbe un po’ frenato.

L’indiscrezione su Manu Rios e Mahmood

Rota ha sottolineato:

“Si dice che il suo cuore continui a battere per Mahmood, ma il cantante sarebbe un po’ insicuro“.

Al momento, né Manu Rios e né tantomeno Mahmood hanno commentato il gossip su di loro. C’è da dire, però, che i due si conoscono e sembrano legati da una grande amicizia.

Manu Rios e Mahmood sono una coppia?

Non sappiamo se l’amicizia tra Manu Rios e Mahmood si sia trasformata in amore, ma resta il fatto che si conoscono e, a quanto pare, si frequentano. Questo, però, non significa che possano essere considerati una coppia. Prima del cantante, l’attore spagnolo dovrebbe aver avuto una relazione con Marc Forne.