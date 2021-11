Manuel Bortuzzo alle sorelle Selassié: “Ecco quando vi divideranno”

Manuel Bortuzzo ha svelato alle sorelle Selassié che molto presto potrebbero essere "divise" all'interno del reality show.

Manuel Bortuzzo: le sorelle Selassié divise

Manuel Bortuzzo ha rivelato alle sorelle Selassié che molto presto il GF Vip le dividerà (infatti finora le tre hanno rappresentato un unico concorrente, mentre molto presto potrebbe non essere più così).

Le telecamere hanno cambiato inquadratura mentre il nuotatore diceva alle tre sorelle: “Non so quale settimana, se questa o la prossima, ma voi tre vi dividono… poi se avrò ragione mi date la mano”. Già nelle scorse settimane era stato il conduttore Alfonso Signorini a rivelare: “E poi un colpo di scena in arrivo per le Principesse, perché molto presto non saranno più un unico concorrente. Scioglieremo il trio delle Selassié.

Quindi Clarissa, Jessica e Lulù proseguiranno da sole la loro avventura nella Casa”. Le tre quindi potrebbero proseguire il loro percorso all’interno del reality show non più come un unico concorrente, bensì come tre concorrenti diversi.

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié

Nella casa del GF Vip 6 Manuel Bortuzzo ha stretto un importante legame con Lulù Hailé Selassié che però si è più volte dimostrata ossessiva nei suoi confronti.

Le sue sorelle avevano cercato di tenerla a freno ma la ragazza è più volte finita nell’occhio del ciclone per le sue attenzioni morbose (e per la sua gelosia) nei confronti del nuotatore. Se dovessero essere considerate non più come un unico concorrente ma come tre concorrenti diversi è possibile che anche questo tipo di dinamiche cambieranno e che le due sorelle di Lulù non abbiano più interesse nel cercare di “proteggerla” per restare il più a lungo possibile all’interno del programma.

Manuel Bortuzzo: i concorrenti

Nei prossimi mesi nella casa del reality show (che sarà prolungato fino a marzo 2022) sono previsti gli ingressi di alcuni nuovi concorrenti. La loro identità resta al momento top secret e sono in tanti tra i fan del programma a chiedersi come cambieranno le cose una volta che i nuovi vip varcheranno la soglia della porta rossa. Per il momento sulla questione tutto tace e ai telespettatori non resta che aspettare (visto che i nuovi volti vip dovrebbero entrare nel programma dalle prossime settimane).