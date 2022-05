Manuel Bortuzzo non va a Domenica In: il nuotatore ha risposto alle indiscrezioni circolate in merito alla sua assenza dal salotto di Mara Venier.

Il nuotatore ed ex gieffino Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto partecipare a Domenica In come ospite per promuovere il film Rinascere, in onda in prima serata su Rai 1 domenica 8 maggio. Secondo alcune indiscrezioni comparse sul web, Mara Venier avrebbe deciso di annullare l’incontro in programma dopo la partecipazione dell’atleta a Verissimo.

Bortuzzo ha risposto a un commento sui social incentrato sulla questione.

Manuel Bortuzzo assente a Domenica In, indiscrezioni sui social

Nella giornata di domenica 8 maggio, Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto essere ospite di Mara Venier a Domenica In per pubblicizzare il film Rinascere tratto dal suo omonimo libro e in onda su Rai 1 nella serata di domenica 8 maggio.

La presenza del nuotatore è, poi, stata annullata. In seguito alla decisione di tagliare l’intervento dell’atleta, sul web ha cominciato a circolare un’indiscrezione secondo la quale Mara Venier avrebbe deciso di non accogliere in studio Bortuzzo in seguito a quanto dichiarato dall’ex gieffino a Verissimo.

Nel corso della sua partecipazione a Verissimo sabato 7 maggio, infatti, il nuotatore ha parlato della fine della sua relazione con Lulù Selassié, precisando che non avrebbe affrontato la loro storia in altri show televisivi. L’indiscrezione circolata sul web, quindi, riguarderebbe il fatto che Mara Venier avrebbe annullato l’ospitata nel momento in cui avrebbe appreso di non poter trattare argomenti di gossip.

Replica del nuotatore su Instagram: “Non tutti ci arrivano”

In questo contesto, si inserisce il post pubblicato da un utente di Instagram che ha osservato: “Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. E che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?”.

Il post è stato commentato da Manuel Bortuzzo che, concordando con l’osservazione ha scritto: “Non tutti ci arrivano”.