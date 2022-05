Manuel Bortuzzo avvistato (di nuovo insieme) alla sua ex dopo l’addio a Lulù

Manuel Bortuzzo è stato avvistato per la seconda volta in compagnia della sua ex fidanzata, Federica Pizzi.

Manuel Bortuzzo avvistato insieme alla sua ex

Tra Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi è in atto un ritorno di fiamma? In tanti tra i fan del nuotatore si chiedono come stiano le cose tra i due ora che, da qualche giorno, Manuel ha annunciato di aver messo fine alla sua storia con Lulù Selassié, che aveva iniziato a frequentare nella casa del GF Vip 6.

Lui e Federica Pizzi sarebbero stati insieme ad alcuni amici durante la giornata del 1° maggio, ma per il momento né Bortuzzo né la ragazza hanno confermato le voci in merito al loro presunto ritorno di fiamma (e, in precedenza, i due avevano svelato di essere rimasti in buoni rapporti).

L’addio a Lulù Selassié

Nelle scorse settimane Lulù Selassié ha annunciato via social la fine della storia con Manuel Bortuzzo, che avrebbe affermato che tra loro ci fossero delle “divergenze irrisolvibili”. La principessa etiope è apparsa molto dispiaciuta per la decisione del nuotatore e ha svelato che, a suo avviso, i familiari di lui avrebbero avuto un ruolo nell’allontanarli.

“Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte e si sono messe in mezzo cercando di metterci contro me e lui.

Ovviamente non persone della mia famiglia. Anche perché i miei familiari appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole”, ha dichiarato Lulù.