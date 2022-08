Manuel Bortuzzo avvistato insieme ad una nota tiktoker: di chi si tratta

Manuel Bortuzzo è stato avvistato in compagnia di una famosa TikToker. Tra i due è amore?

Dopo la rottura da Lulù Selassié e gli avvistamenti in compagnia della sua ex, Federica Pizzi, in queste ore Manuel Bortuzzo sarebbe stato avvistato in compagnia di una nota TikToker.

Manuel Bortuzzo insieme a una TikToker

Manuel Bortuzzo ha definitivamente archiviato il suo addio a Lulù Selassié e, nelle ultime ore, sarebbe stato avvistato all’outlet di Castello Romano in compagnia della nota TikToker Cecilia Cantarano.

Tra i due è iniziato qualcosa di più che una semplice amicizia? Al momento l’indiscrezione non ha ricevuto conferme e nonostante siano molti i fan ad aver visto insieme i due vip, Bortuzzo continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione.

L’addio a Lulù Selassié

Nel frattempo sembra che Lulù Selassié non abbia dimenticato il nuotatore e nei mesi scorsi la principessa etiope si è più volte scagliata contro di lui, affermando di esser stata lasciata con un comunicato stampa.

Sulla questione invece Bortuzzo ha precisato:

“I problemi tra noi c’erano e non dipendevano dagli altri. Era come se parlassi a un muro, non voleva comprenderli. Questo mi ha portato a prendere una decisione. La gente pensa che l’abbia lasciata con un comunicato, ma è una cosa che non è assolutavamente vera. Era da tempo che quando ci mettevamo a parlare le dicevo che non andava bene e non mi va di dire tra me e lei o tra me e la mia famiglia.

Sono affati nostri.”