Manuel Bortuzzo bacia Manila Nazzaro: la festa al GF Vip

Durante la festa di Manila Nazzaro al GF Vip (dove l’ex Miss ha spento 44 candeline) lei e Manuel Bortuzzo si sono scambiati un bacio sulle labbra.

Manila Nazzaro: il bacio a Manuel Bortuzzo

Durante i festeggiamenti dedicati a Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip l’ex Miss e il nuotatore Manuel Bortuzzo si sono scambiati un “amichevole” bacio sulle labbra.

Bortuzzo ha stretto un ottimo legame con gli altri concorrenti del reality show e anche con Manila, che nelle ultime ore ha fatto infuriare la figlia del patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani. Nel frattempo Manuel Bortuzzo ha archiviato la sua liaison con Lulù Hailé Selassié, che non l’ha presa affatto bene.

Bortuzzo e Lulù: la rottura

Prima della festa di Manila Nazzaro Manuel Bortuzzo ha definitivamente archiviato la sua liaison con Lulù Hailé Selassié.

La principessa etiope non ha preso affatto bene la questione e infatti è scoppiata a piangere:

“Io ti rompo il caz*o se fai le cose con gli altri? No! Perché non me ne frega niente! Se Gianmaria ti abbraccia io sono contento, se Sophie mi prende la mano per ballare dovresti essere contenta. Fai la gelosa, ma gelosa di che cosa? Fai le facce di mer*a tipo ‘l’hai fatto con lei non lo fai con me‘ e allora? Lo faccio con chi voglio (…) Io qua non sono venuto per cercarmi la fidanzata, stiamo parlando del nulla.

Sophie è una mia amica. I tuoi baci? Non mi andavano l’altra sera, non darmeli. Pensi che io sia arrivato a 22 anni con la vita che ho fatto e mi perda in queste minch*ate? Non mi conosci per niente”, ha dichiarato il nuotatore.

Bortuzzo: i genitori

Nei giorni scorsi anche le sorelle di Lulù Hailé Selassié si erano dette infastidite dalla gelosia della sorella nei confronti del nuotatore e a seguire i genitori di Manuel Bortuzzo si erano espressi negativamente sulla relazione tra i due affermando però che non avrebbero messo bocca sulle decisioni del loro figlio.

“Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede. La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo”, aveva dichiarato il padre di Manuel Bortuzzo.