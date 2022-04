Manuel Bortuzzo cambia lavoro? Ai fan non sfugge il dettaglio durante l'ospitata a Pupa Party con Lulù Selassié.

Dopo la partecipazione al GF Vip, Manuel Bortuzzo ha iniziato la sua nuova vita accanto a Lulù Selassié. Nelle ultime ore, i due sono stati ospiti di Pupa Party e ai fan non è sfuggito un dettaglio: il nuotatore ha deciso di cambiare lavoro?

Manuel Bortuzzo cambia lavoro?

Manuel Bortuzzo cambia lavoro? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che il nuotatore e la fidanzata Lulù Selassié hanno partecipato al format Pupa Party. Nel salottino condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti, il ragazzo e la principessa etiope hanno regalato ai fan una performance musicale da urlo. I due si sono esibiti al pianoforte, sulle note di All of me di John Legend e hanno riscosso grandi apprezzamenti.

Manuel e Lulù pronti a gettarsi nel mondo della musica

Dopo l’esibizione durante Pupa Party, i fan di Bortuzzo e della Selassié si sono fatti una domanda: possibile che i loro beniamini stiano pensando di gettarsi nel mondo della musica? Sia Manuel che Lulù non hanno mai nascosto di essere molto appassionati all’universo delle note, ma parlare di una professione sembra un po’ troppo prematuro. Entrambi, infatti, hanno bisogno di studiare ancora molto prima di parlare di carriera.

Che progetti hanno Manuel e Lulù?

Per il momento, Bortuzzo e la Selassié non si sono espressi in merito, ma qualcuno è pronto a giurare che i due abbiano in mente un progetto musicale. Lulù sogna di diventare la Cardi B italiana, mentre Manuel spera di seguire le orme di Ultimo. Non possiamo fare altro che attendere qualche notizia certa. Questo significa che i fan, per ora, possono solo continuare a gustarsi le esibizioni che sono disponibili in rete.