Manuel Bortuzzo, che rapporti ha con Lulù Selassié dopo la rottura? Tra i due è calato il gelo.

Ospite del Maurizio Costanzo Show, Manuel Bortuzzo ha risposto alle domande sulla fine della storia d’amore con Lulù Selassié. Il nuotatore, con il sorriso sulle labbra e acclamato dal pubblico presente in platea, ha ammesso che ognuno fa la sua vita e non c’è più alcun tipo di rapporto.

Nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, tra i tanti ospiti c’erano anche Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Il conduttore, vista la fresca rottura tra il nuotatore e Lulù Selassié, non ha pututo fare a meno di chiedergli lumi in merito. Con un tono che non è piaciuto ai fan della principessa etiope, il marito di Maria De Filippi ha così esordito:

Aldo e Manuel si sono guardati e sono scoppiati a ridere, mentre il pubblico in sala si è lasciato andare ad un fragoroso applauso.

Bortuzzo ha replicato in modo piuttosto breve:

Insomma, anche se fino a qualche settimana fa si giuravano amore eterno e parlavano di figli, Manuel e Lulù non sono più una coppia. D’altronde, come sottolineato dal nuotatore, “a 20 anni gli amori vanno e vengono“.

Mentre al Maurizio Costanzo Show è stato telegrafico, ospite di Verissimo si è dilungato un po’ di più. Manuel, davanti alle domande di Silvia Toffanin su Lulù, ha ammesso:

“Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality. Poi abbiamo 23 anni e le storie possono finire così come iniziano. Capisco il parere della gente, ma non posso stare con lei per l’affetto dei fan. Ci tengo però a ribadire che né mio papà, né i miei amici mi hanno fatto il lavaggio del cervello questo non è vero affatto. Anzi i miei amici lei nemmeno li ha conosciuti. La gente non conosce i retroscena”.