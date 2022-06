Manuel Bortuzzo, decisione drastica dopo Lulù: “Non la vedranno mai”

Manuel Bortuzzo, decisione drastica dopo Lulù: il nuotatore ha imparato la lezione.

Manuel Bortuzzo, ospite di Non succederà più, ha annunciato di aver preso una decisione drastica. Dopo la fine della relazione con Lulù Selassié e tutte le critiche che ha ricevuto, non parlerà più della sua vita sentimentale.

Manuel Bortuzzo: decisione drastica dopo Lulù

La fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continua a far discutere. Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più, il nuotatore ha ammesso che non parlerà più pubblicamente della sua vita sentimentale. Le critiche che gli sono piovute addosso dopo l’addio alla principessa etiope sono state infinite, così come lo sono state le chiacchiere sul suo conto. Manuel ha dichiarato:

“Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e per il suo bene. Non mi interessa più stare esposto. (…) In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy”.

Manuel Bortuzzo: nessun amore in vista

Anche se non palerà più della sua vita sentimentale, Bortuzzo ci ha tenuto a sottolineare che, in questo momento, è single. Gli hanno appioppato diversi flirt, due dei quali con l’ex fidanzata Federica e Giulia Latini. Il nuotatore l’ha smentiti entrambi e sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Una bellissima persona, tra l’altro è fidanzata”.

Ad oggi, Manuel non ha tempo per avere una donna nella sua vita. Le sue priorità sono la ripresa fisica e le prossime paralimpiadi.

L’amicizia con Aldo Montano

Del percorso fatto al GF Vip 6 non rinnega nulla. Ad avergli cambiato la vita in meglio, però, è stata l’amicizia con Aldo Montano. Manuel ha ammesso: