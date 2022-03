Manuel Bortuzzo ha parlato approfonditamente del tema della disabilità al GF Vip e ha svelato di non poter avere figli senza inseminazione.

Dopo l’esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo è tornato all’interno del programma, dove ha parlato dettagliatamente della disabilità e dei problemi ad essa connessi.

Manuel Bortuzzo: la disabilità

Manuel Bortuzzo ha deciso di vivere con coraggio e speranza nonostante la disabilità abbia stroncato la sua carriera e la sua quotidianità.

“Ho una vita di mer*a, ma vivere una vita di mer*a vale la pena, col sorriso sempre”, ha dichiarato il nuotatore, reduce dall’esperienza nella Casa del GF Vip 6. Proprio all’interno del reality show Bortuzzo ha incontrato l’amore (con Lulù Selassié) e ha deciso di tornare in studio per parlare apertamente delle difficoltà, economiche e pratiche, che la disalibità comporta:

“Quanto prendo dallo Stato? Poco e niente, rispetto a quelle che sono le mie esigenze.

Mi danno di pensione 200 euro più l’indennità di accompagnamento, con cui dovrei vivere un mese e magari solo le medicine costano più di 500 euro. Non ti permettono di stare tranquillo. Io sono fortunato perché lavoro e ho la mia famiglia o sarei spacciato, ma ci sono situazioni molto più difficili”, ha dichiarato il nuotatore, che ha deciso di partecipare al programma anche per sensibilizzare il pubblico sulla tematica della disabilità.

L’amore per Lulù

Oggi Bortuzzo sembra più felice che mai nell’aver trovato l’amore di Lulù Selassié e all’interno dello show ha deciso di affrontare anche la tematica della sessualità legata alla disabilità. Il nuotatore ha svelato che non potrà avere figli se non ricorrerà all’inseminazione artificiale:

“Una persona, in base al tipo di disabilità ha delle problematiche legate al sesso e io ho le mie.

Le sto risolvendo, le sto affrontando, sogno un futuro con Lulù e di avere dei figli. Io potrò avere figli ma non in modo naturale, con l’inseminazione artificiale. Cose che le persone neanche immaginano. Magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Con Lulù ne ho parlato, lei appoggia qualsiasi cosa con tantissimo amore. Lei risolve le cose con semplicità e amore. Ho la fortuna di poter fare l’amore e di provare piacere“, ha detto.