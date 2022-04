Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: fine di un amore

Manuel e Lulù, storia al capolinea: "Ci abbiamo provato ma non è possibile continuare".

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. La storia d’amore nata tra il nuotatore e la principessa nella casa del Grande Fratello Vip è giunta al capolinea. È stato Bortuzzo a spiegare la situazione su Instagram, affermando che lui e la ragazza avevano provato a proseguire la loro relazione, ma non è stato possibile.

Eppure i due sembravano avere intenzioni serie, come la convivenza e il progetto di mettere su famiglia. Fatto sta, che negli ultimi tempi è sembrato che il rapporto tra i due innamorati si fosse incrinato, fino alla conferma della definitiva rottura da parte di Manuel.

Manuel Bortuzzo: la rottura con Lulù

Manuel Bortuzzo ha informato i suoi follower su Instagram che la storia d’amore tra lui e Lulù Selassié è terminata.

Si sono lasciati a causa del loro modo diverso di vedere la vita. Il nuotatore ha scritto: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi.

Purtroppo quella della Casa del GF VIP rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

Una dolce love story terminata inaspettatamente

Eppure Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembravano fatti l’uno per l’altra.

Tutti ricordano la separazione tra i due nel corso del Grande Fratello Vip, quando Manuel abbandonò la casa. Un episodio che commosse i romantici fan della coppia. Ad ogni modo Lulù aveva fatto comprendere che c’era crisi con il suo ragazzo attraverso le seguenti dichiarazioni riferite all’oramai ex suocero: “Per me non è obbligatorio avvicinarsi ad una persona se non vi capite, sono vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma se vedo un atteggiamento di chiusura non mi sento accettata e mi dispiace”.