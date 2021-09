Manuel Bortuzzo è single: chi sono le sue ex fidanzate

Manuel Bortuzzo è entrato al GF Vip da single. Tutto quello che c'è da sapere sulle sue storie d'amore.

Manuel Bortuzzo è entrato nella casa del Grande Fratello Vip da single ma ha svelato di aver avuto due storie sentimentali importanti.

Manuel Bortuzzo è single: le storie d’amore

Nonostante sia entrato nella casa del Grande Fratello Vip da single, fino a poco tempo fa Manuel Bortuzzo ha svelato di esser stato impegnato sentimentalmente.

Per diverso tempo il nuotatore è stato legato ad una ragazza di nome Martina Rossi, che gli è stata accanto anche durante il difficile periodo da lui vissuto a seguito dell’incidente (la sparatoria di cui è rimasto vittima a causa di uno scambio di persona).

A seguire il nuotatore sarebbe stato legato a una ragazza di nome Federica Pizzi, figlia della compagna del suo dentista. Entrambe le storie d’amore con le due ragazze si sono concluse tra il 2020 e il 2021 e nella casa del GF Vip 6 Bortuzzo è entrato da single.

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié

Fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia Manuel Bortuzzo ha stretto un intenso legame con Lucrezia Hailé Selassié e all’interno del reality show i due si sono scambiati il loro primo bacio. “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo”, ha dichiarato il giovane nuotatore.

Manuel Bortuzzo: l’incidente

Il nuotatore è cresciuto a Treviso ma da tempo vive a Roma con la sua famiglia. Vera promessa del nuoto, ha visto la sua vita cambiare il 3 febbraio 2019: a causa sembra di uno scambio di persona un colpo di pistola lo ha raggiunto al quartiere Axa della Capitale (mentre si trovava con l’allora fidanzata, Martina Rossi). Trasportato d’urgenza in ospedale il nuotatore è riuscito a salvarsi ma ha riportato una grave lesione midollare e la conseguente paralisi alle gambe.

Nel 2021 Bortuzzo è entrato nella casa del GF Vip e ha confessato di voler sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità. “È evidente, la gente non sa come avvicinarsi alla disabilità. C’è un imbarazzo che noi percepiamo al volo. Ci sono persone coraggiose che stanno rompendo questo muro. Una su tutte, Bebe Vio. Ma credo che dovremmo fare di più. Entrare al Grande Fratello potrebbe essere un modo per far capire cos’è davvero la disabilità. Tutta l’Italia capirebbe cosa vuol dire vivere ogni singolo giorno con la disabilità. Cosa vuol dire alzarsi, vestirsi, fare le cose minime. Non dobbiamo mica sempre suggerire la stretta al cuore. Bisognerebbe anche imparare a ridere dei nostri limiti. Noi lo facciamo, e questo in parte ci salva la vita”, ha confessato.

