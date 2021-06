Manuel Bortuzzo: ecco chi è la nuova fidanzata in attesa del Gf Vip 6

In attesa di entrare nella Casa del Gf Vip il prossimo settembra, Manuel Bortuzzo ha raccontato di essere felicemente fidanzato

Intervistato da un noto giornale nazionale, Manuel Bortuzzo ha deciso di rivelato l’identità della nuova fidanzata, che non esita a definire speciale. La fortunata si chiama Federica Pizzi ed è la figlia della compagna del dentista del popolare nuotatore costretto a vivere sulla sedia a rotelle dallo scorso 3 febbraio 2019.

Tutti ricorderanno il tragico episodio di cronaca che lo vide purtroppo protagonista, a seguito del quale ricevette per sbaglio un colpo di pistola che lo lasciò invalido.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

Manuel Bortuzzo pronto per il Gf Vip

Manuel aveva anche rivelato il suo desiderio di partecipare al Grande Fratello Vip, credendo nella forza del reality di proporre personaggi speciali nella propria quotidianità. “Questo implica pregi e difetti, limiti e risorse. Lancio la provocazione, vediamo se qualcuno la raccoglierà”, aveva di fatto commentato il giovane. Che oggi si trova in procinto di fare proprio quest’incredibile esperienza televisiva.

All’epoca dello sparo presso un ATM, il nuotatore aveva solo 20 anni.

Dopo essere stato colpito, Manuel Bortuzzo crollò al suolo in una pozza di sangue, ma rimase vivo per miracolo. Come confessato da lui stesso in un’intervista a “Che Tempo Che Fa”, solo pochi millimetri più in basso il proiettile lo avrebbe colpito all’aorta addominale, non lasciandogli pressoché alcune speranza. I due assalitori, dopo aver avuto lo sconto di un terzo della pena con rito abbreviato, sono stati condannati a sedici anni di carcere. In appello, la pena è stata poi loro ridotta a 14 anni e 8 mesi.