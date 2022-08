Manuel Bortuzzo esce allo scoperto con Angelica Benevieri: la confessione di lei

Angelica Benevieri ha risposto ad alcune domande dei fan dopo aver ufficializzato la sua storia con Manuel Bortuzzo.

Dopo un periodo in cui sembrava che avesse ricominciato a frequentare la sua ex, Federica Pizzi, Manuel Bortuzzo è uscito allo scoperto con la giovane star di TikTok Angelica Benevieri, sua nuova fiamma.

Manuel Bortuzzo e Angelica

Manuel Bortuzzo ha sorpreso i suoi fan uscendo allo scoperto con la TikToker di successo Angelica Benevieri.

I due si sono mostrati via social mentre si scambiavano un bacio appassionato e nelle ultime ore la stessa Angelica ha risposto ad alcune domande dei fan affermando di essere particolarmente felice in questo momento. In molti hanno trovato un po’ incoerente l’atteggiamento di Bortuzzo che, dopo la rottura da Lulù Selassié, aveva affermato che avrebbe mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Le parole di Bortuzzo

Dopo la travagliata rottura dall’ex concorrente del GF Vip, Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo aveva affermato di voler mantenere il più totale riserbo in merito alla sua vita privata.

“Dopo l’esperienza mediatica che ho avuto non dirò più nulla della mia vita privata. In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy”, aveva detto. Nonostante questo nelle ultime ore l’ex gieffino si è lasciato immortalare insieme alla sua nuova fiamma e la loro foto è presto rimbalzata sui social. In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare.