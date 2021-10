Manuel Bortuzzo ha problemi di salute: le sue condizioni

A causa di febbre molto alta Manuel Bortuzzo è stato messo in una stanza separata dagli altri concorrenti del GF Vip.

Manuel Bortuzzo ha iniziato ad accusare alcuni problemi di salute nella casa del GF Vip e per questo gli è stato concesso di riposare in una stanza dove non sarebbero presenti telecamere.

Manuel Bortuzzo: i problemi di salute

Nella casa del GF Vip Manuel Bortuzzo ha iniziato ad avere febbre oltre 38.5 e per questo la produzione del GF Vip ha messo a disposizione del concorrente una stanza senza telecamere dove lui possa riposare indisturbato fino a quando non sarà completamente guarito.

Per il momento sembra che Bortuzzo non lascerà il programma, anche se in molti si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Ovviamente prima di entrare nella casa del reality show tutti i concorrenti sono stati sottoposti ai dovuti controlli per escludere la possibilità di un contagio da Covid19 e hanno trascorso anche diverse settimane in isolamento prima di fare il loro ingresso all’interno della Casa.

Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié

Nella casa del reality show il nuotatore ha stretto un importante legame con Lulù Hailé Selassié, che non ha perso occasione per stargli accanto e offrirgli supporto durante questo momento di malessere.

Manuel Bortuzzo al GF Vip

Bortuzzo ha annunciato di essere entrato nella casa del GF Vip per sensibilizzare i telespettatori sul tema della disabilità. Nel 2019 il giovane nuotatore è rimasto vittima di alcuni colpi di pistola a causa di uno scambio di persona e da allora è costretto alla sedia a rotelle.

