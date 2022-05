Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata: Lulù Selassié è un lontano ricordo. Chi è la fortunata?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié non sono più una coppia da settimane e, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il nuotatore abbia già trovato una nuova fidanzata. Chi è la fortunata? Anche lei è una sportiva.

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata

Dopo la rottura da Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo aveva dichiarato di volersi concentrare solo sul nuoto. Eppure, a distanza di alcune settimane da quel momento, sembra che l’ex Vippone abbia trovato una nuova fidanzata. A lanciare la notizia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Quest’ultimo ha ricevuto una segnalazione da un utente, con tanto di video che immortala Manuel in compagnia della nuova fiamma.

Chi è la nuova fidanzata di Manuel?

Stando a quanto sostiene l’indiscrezione, la nuova fidanzata di Bortuzzo si chiama Giulia ed è una nuotatrice. Si allenano nella stessa piscina e la ragazza ha già diversi riconoscimenti all’attivo per quel che concerne il nuoto. Ciliegina sulla torta: tutta la famiglia di Bortuzzo la segue sui social. Insomma, a differenza di Lulù Selassié, la giovane Giulia è stata promossa dal clan. L’utente che ha inoltrato la segnalazione a Venza ha fornito anche un video in cui si vede la ragazza seduta nella macchina di Manuel.

Al momento, i diretti interessati non si sono espressi in merito al gossip. E’ bene sottolineare, quindi, che tra Manuel e Giulia ci potrebbe essere solo una semplice amicizia. Per avere qualche certezza in più non possiamo fare altro che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Bortuzzo e ‘signora’.