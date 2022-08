Manuel Bortuzzo in vacanza in Africa: con chi è fuggito dall’Italia?

Manuel Bortuzzo in vacanza in Africa: il nuotatore è fuggito dall'Italia con una delle persone a cui vuole più bene in assoluto.

Manuel Bortuzzo ha lasciato l’Italia per concedersi una vacanza in Africa, lontano da tutto e da tutti. L’ex concorrente del GF Vip 6 ha scelto di fuggire con una persona a cui tiene molto: di chi si tratta?

Manuel Bortuzzo in vacanza in Africa

Dopo l’avventura nella Casa del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha vissuto un periodo parecchio complicato. Nel reality più spiato d’Italia ha conosciuto Lulù Selassié e, tra una lite e l’altra, sembrava essersi perdutamente innamorato di lei. Appena i riflettori si sono spenti, però, il nuotatore ha deciso di mettere fine a quella relazione che, molto probabilmente, era nata solo per attirare consensi. E’ così che Manuel è stato sommerso di critiche.

A distanza di qualche mese dall’accaduto, Bortuzzo è fuggito in Africa, per concedersi una vacanza all’insegna del relax e della spensieratezza.

Con chi è in vacanza Manuel Bortuzzo?

Via Instagram, Manuel sta mostrando ai fan alcuni momenti della sua vacanza in Africa. “Il Paradiso é un posto non troppo lontano“, ha scritto sui social il nuotatore. Con lui, in barba alle chiacchiere che lo vedevano con una nuova fiamma, c’è l’amico del cuore Alex Castelluccio.

Bortuzzo ha scelto di viaggiare con una delle persone che più lo conosce, in modo da non avere fonti di stress ‘a portata di mano’.

Manuel ricarica le spine in vista delle Olimpiadi

Bortuzzo ha scelto di ricaricare le energie in Africa perché sogna di partecipare alle prossime paralimpiadi. Al suo fianco, ovviamente, ci sarà l’amico Aldo Montano, che lo aiuterà a coronare il suo sogno.