Manuel Bortuzzo innamorato pazzo di Lulù: “Andremo a convivere”

Dopo la rivelazione ai coinquilini di voler uscire dalla casa del Gf Vip Manuel Bortuzzo fa capire di essere innamorato di Lulù: “Andremo a convivere”

Manuel Bortuzzo sarebbe davvero innamorato pazzo di Lulù, la riprova sta in quello che avrebbe serenamente confessato nel giardino della casa del Gf Vip a Nathaly Caldonazzo: “Andremo a convivere”.

Manuel stanco, “dimagrito di 7 chili” ma innamorato, vuole convivere con Lulù

Il giovane concorrente uscirà presto dalla casa e non ha nascosto i suoi progetti per un futuro che ormai immagina assieme a Lulù Selassiè. Che Manuel lascia la casa è un dato quasi certo: lui lo aveva già annunciato e suo padre Franco lo ha confermato in questi giorni a Fanpage. Perché? Perché Manuel sta patendo molto la sua permanenza, è stanco ed ha problemi di salute che incentivano la sua decisione: “Manuel è dimagrito 7 chili, le dinamiche del gioco non lo riguardano più”.

Convivere con Lulù, il sogno di Manuel Bortuzzo che sembra davvero innamorato

Uscire si, ma senza la “sua” Lulù? I due ne hanno parlato e l’argomento del futuro insieme non pare affatto proibito. La verità è emersa in giardino, in presenza di Nathaly Caldonazzo e della stessa Lulù. E proprio Nathaly ha chiesto a Manuel: “Lasceresti qui Lulù da sola?“, tanto che la stessa diretta interessata ha poi interloquito: “Come faccio senza il mio amore?“. Manuel non ha dubbi sul carattere della sua compagna e risponde: “Lei è una donna forte che può fare qualsiasi cosa”.

Nathaly stuzzica Manuel, che fa capire quanto sia innamorato di Lulù e disegna il futuro: convivere con lei

Ma Nathaly “perfidamente” insinua: “Non resisteresti un giorno”. A quel punto Bortuzzo ha disvelato i suoi piani o quanto meno le sue aspirazioni al di fuori della cappa di attenzione del mezzo televisivo: “Quando usciamo praticamente andiamo a vivere insieme, il tempo di sistemare un pò di cose“. La relazione fra Manuel e Lulù era nata con il crisma tipico del Gf Vip e dei reality, con quella fragilità di fondo cioè che non lascerebbe mai pensare ad una prosecuzione al di là di quanto telecamere e dinamiche del gioco non consentano.

Poi le cose sono cambiare e i due si sono avvicinati anche a fare la tara alle iniziali ritrosità di Manuel che considerava Lulù “troppo appiccicosa”.