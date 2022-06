Manuel Bortuzzo sulla sua situazione sentimentale: “Ad oggi sono single”

Ospite della trasmissione radiofonica "Non succederà più", il nuotatore Manuel Bortuzzo ha messo a tacere i rumor sulla sua sua situazione sentimentale.

“Qualunque ragazza che mi si avvicina viene ormai considerata come la mia nuova fiamma, ma in realtà non lo è, dopo l’esperienza che ho avuto dell’esposizione mediatica con una donna possono starne certi che non vedranno la mia donna da nessuna parte”.