Manuel Bortuzzo torna a parlare della rottura con Lulù: frecciatina alla principessa etiope.

Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della rottura con Lulù Selassié. Il nuotatore non ha nessuna intenzione di tornare indietro e ha sottolineato che la principessa etiope è stata una “bella parentesti“, ma nulla in più.

Fino a qualche giorno fa, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembravano innamorati come non mai. Convivevano e si dicevano pronti a trascorrere tutta la vita insieme e a mettere su famiglia. Poi, di punto in bianco, il nuotatore ha spedito un comunicato all’Ansa per annunciare la rottura con la principessa etiope. Un fulmine a ciel sereno anche per Lulù, che ha ammesso di aver scoperto di essere tornata single dai media.

A distanza di qualche giorno, Manuel ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ed è tornato a parlare della fine della sua relazione con la Selassié.

Bortuzzo non torna indietro

Bortuzzo, utilizzando parole simili a quelle del comunicato, ha dichiarato:

“Non guardo al passato e riparto da me. […] Certo, l’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più. Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, che non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.

Manuel ha ribadito che lui e Lulù si sono lasciati per divergenze caratteriali e, come se non bastasse, ha ammesso che la Selassié è stata solo una “bella parentesi“.

Ritorno di fiamma con Federica?

Mentre la principessa etiope fa ormai parte del passato, l’ex fidanzata Federica potrebbe essere tornata nella sua vita. Manuel l’ha nominata nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ammettendo che è stata la sua “coccola“. Inoltre, negli ultimi giorni, i due sono stati più volte pizzicati insieme.

Si può parlare di ritorno di fiamma? Ci sono diversi indizi per credere che sia così.