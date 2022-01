Manuel Bortuzzo torna sui social: il primo gesto per Lulù

Una volta rientrato in casa dopo l'addio al GF Vip Manuel Bortuzzo ha dedicato un messaggio alla fidanzata Lulù.

Manuel Bortuzzo ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 prima dell’attesa finale del programma e, una volta tornato a casa, ha fatto un gesto in onore della fidanzata, Lulù Hailé Selassié.

Manuel Bortuzzo torna sui social

Una volta rientrato a casa dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip e aver riabbracciato la sua famiglia, Manuel Bortuzzo è tornato sui social e ha iniziato a seguire i canali della fidanzata Lulù Hailé Selassié, con cui ha iniziato la sua relazione proprio all’interno del reality show.

Nelle ultime ore il giovane nuotatore ha anche condiviso uno dei cartelloni che Lulù gli ha dedicato e ha scritto “ti amo” all’indirizzo della fidanzata, che purtroppo dovrà continuare ad aspettarlo restando nella casa del GF Vip.

Manuel Bortuzzo e Lulù: l’amore

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié nella casa del GF Vip ha vissuto alti e bassi e diverse volte il nuotatore ha lasciato la principessa etiope a causa delle sue attenzioni ossessive nei suoi confronti.

Alla fine i due sono riusciti a trovare un equilibrio e Manuel Bortuzzo si è detto più innamorato che mai della giovanissima concorrente, incontrata per la prima volta proprio nel reality di Signorini.

Manuel Bortuzzo: l’addio al programma

Manuel Bortuzzo ha dovuto dire addio al reality show per via di alcuni problemi di salute e, una volta rientrato in studio, ha trovato ad attenderlo i suoi fratelli e i genitori, che l’hanno abbracciato.

Nei mesi scorsi proprio i genitori di Bortuzzo non si erano espressi positivamente sulla relazione tra lui e Lulù Selassié ma sembra che, col tempo, abbiano cambiato idea. Una volta uscita dal reality show Lulù riuscirà a farsi ben volere dalla famiglia del fidanzato? In tanti tra i fan del programma sperano di saperne di più in futuro.