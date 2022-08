Manuel Bortuzzo ufficializza la relazione con Angelica: foto al bacio

Manuel Bortuzzo ufficializza la relazione con Angelica con una foto al bacio: come avrà reagito Lulù Selassié?

Manuel Bortuzzo, dopo giorni di chiacchiericcio, ha ufficializzato la relazione con la tiktoker Angelica Benevieri. I due, tramite i rispettivi profili Instagram, hanno condiviso una foto al bacio che non lascia spazio a dubbi. Lulù Selassié è un vecchio ricordo.

Manuel Bortuzzo ufficializza la relazione con Angelica

Dopo la fine della relazione con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo è finito più volte al centro del chiacchiericcio per flirt o presunti tali. Nelle ultime ore, il nuotatore ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la nuova relazione. La fortunata risponde al nome di Angelica Benevieri ed è una tiktoker. Per rendere pubblica la love story, i due hanno condiviso su Instagram una foto che non lascia spazio a dubbi, dove si scambiano un bacio a dir poco passionale.

Manuel e Angelica al bacio

Al momento, non sappiamo da quanto tempo sia iniziata la relazione tra Manuel e Angelica. Di certo, li unisce una forte passione: il bacio ne è la prova. A condividere per prima la foto del kiss sulle labbra è stata la Benevieri. Bortuzzo, dal canto suo, non ha fatto altro che ripostare lo scatto. La domanda dei fan, a questo punto, sorge spontanea: come l’ha presa Lulù Selassié? Al momento, l’ex Vippona non ha commentato la relazione dell’ex fidanzato, ma immaginiamo che non sia affatto felice della cosa.

Chi è Angelica Benevieri?

Angelica Benevieri è una tiktoker che vanta 300mila follower. Stando a quanto si legge nella sua bio Instagram, ha 20 anni e vive a Roma. Ha già mosso qualche passo nel mondo dello spettacolo, apparendo nel programma Imperfetti sconosciuti di Cesare Bocci e nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco.