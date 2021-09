Manuela Arcuri, lo sfogo per le molestie subite: “Depravati, mi chiedevano di…”

Manuela Arcuri ha confessato di aver subito molestie sul set e ha rivelato dettagli e retroscena di quanto accaduto.

Manuela Arcuri ha confessato di aver subito molestie sul set quando era ancora una giovanissima attrice.

Manuela Arcuri: le molestie

Come altre sue colleghe attrici anche Manuela Arcuri ha subito molestie sul luogo di lavoro. La stessa attrice si è sfogata raccontando alcuni episodi legati ad avance indesiderate e vere e proprie molestie che avrebbe ricevuto sul set durante i suoi primi anni di carriera.

“Succede nel cinema come in altri posti di lavoro. Nel rapporto tra regista e attrice, il regista sente di avere il coltello dalla parte del manico. Le prime volte, quando andavo ai provini, ogni tanto c’era qualche stupido che ci provava, allungava la mano, mi toccava la gamba, io la spingevo via e lui ci ritentava… Ma ero così giovane che non avevo la forza di mandarlo a quel paese, oggi gli tirerei uno schiaffone.

[…] In altri casting ti facevano le solite domande – come ti chiami, da dove vieni – e poi dicevano: “Fai vedere il seno”. Erano dei depravati… Ma dopo due o tre volte ho capito, e gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo, è inutile che ti faccio vedere il seno”, ha confessato, senza nominare i responsabili di quanto accaduto.

Manuela Arcuri: il figlio

Oggi Manuela Arcuri è felice al fianco di suo marito, Giovanni Di Gianfrancesco, padre di suo figlio Mattia.

Dal 2014 – anno in cui è nato il suo bambino – Manuela Arcuri ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e lei stessa ha confessato:

“Mi avevano proposto Pupetta 2, il seguito di Pupetta che aveva avuto molto successo. Ma ero incinta e ho rifiutato. Per due anni mi sono dedicata esclusivamente a mio figlio. Nato Mattia, ho capito quale era la ragione della mia vita. Dopo due anni la mia casa di produzione (Ares) ha avuto grandi problemi ed è fallita.

Sono rimasta senza agente, produzione, ufficio stampa. Non ero abituata a bussare alle porte, loro mi procuravano due fiction all’anno. Sono andata avanti con difficoltà, ed è arrivato pure il Covid. Sono stati anni un po’ difficili ma le difficoltà spesso si trasformano in opportunità”.

Manuela Arcuri oggi

Oggi l’attrice si divide tra la carriera in tv e la vita accanto a suo figlio Mattia, a cui è molto legata. Sui social Manuela Arcuri non perde occasione per scrivere dediche e messaggi d’affetto indirizzati a suo figlio.