Manuela Arcuri parla degli ex Coco, Montano e Garko: il racconto a cuore aperto

Molto cambia con il passare degli anni e per Manuela Arcuri la cosa non fa certo eccezione. Nel luglio del 2022 è convolata a nozze con il compagno Giovanni Di Gianfrancesco dal quale nel 2014 ha avuto il figlio Mattia e ad oggi si dice felicissima. In molti, tuttavia, ricorderanno che l’attrice era stata legata a fidanzati altrettanto noti a cominciare dall’ex calciatore Francesco Coco, passando per l’attore Gabriel Garko, allo schermitore Aldo Montano. In una intensa intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, Manuela Arcuri si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo anche alcuni momenti significativi della sua lunga carriera.

Manuela Arcuri, la rivelazione sugli ex

L’attrice nel parlare dei suoi ex ha descritto Francesco Coco “La sua

prima storia d’amore”. Su quest’ultimo ha rivelato: “Di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose. Non ci sentiamo più, lui poi è andato all’estero e ci siamo persi di vista”. Su Aldo Montano ha invece affermato: “è stata una dolce storia d’amore. Ci siamo tanto divertiti, conservo un bel ricordo”, mentre su Garko ha infine osservato: “un breve flirt senza molta importanza, non si può paragonare agli altri”.

La prima delusione nel cinema: l’incontro con Massimo Troisi

Nella carriera di Manuela Arcuri c’è stato spazio per l’incontro con grandi del cinema italiano come Massimo Troisi. Allora 16enne, l’attrice fece un provino per “Il Postino” senza tuttavia essere presa: “La mia prima delusione, avevo 16 anni. Gli ero piaciuta, avevo anche fatto un provino in costume, gli sceneggiatori erano molto indecisi. Troisi fu gentilissimo, mi consigliava di essere naturale […] Alla fine però non mi prese. Ci rimasi male, lo ammetto. Ma ci sta, non sa quante occasioni non sono andate a buon fine, succede. Già mi ritengo fortunata ad averlo conosciuto. Forse quello non era il mio momento, non avrei fatto una bella figura”.