Manuela Arcuri si sposa: nozze nello stesso castello scelto da Tom Cruise e Katie Holmes ed Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Manuela Arcuri si sposa con Giovanni Di Gianfrancesco. Dopo la proposta di nozze, arrivata lo scorso autunno, l’attrice è pronta per pronunciare il fatidico “sì”. Il matrimonio si celebrerà in una location da favola, ovvero lo stesso castello scelto anche da Tom Cruise e Katie Holmes.

Manuela Arcuri si sposa

Nozze in arrivo per Manuela Arcuri. L’attrice, intervistata dal settimanale Chi, ha svelato alcuni dettagli sul suo “matrimonio da principessa“, location compresa. L’attrice giurerà amore eterno al compagno Giovanni Di Gianfrancesco nello stesso castello che hanno scelto altri Vip. Stiamo parlando del Castello Odescalchi sul lago di Bracciano, lo stesso che ha visto le nozze di Tom Cruise e Katie Holmes ed Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la cerimonia avrà luogo il 22 luglio.

Manuela ha ammesso:

“Non c’è stato alcun principe azzurro ad aiutarmi ma sono stata fortuna: ho ottenuto (dalla vita, ndr) quello che volevo e sono felice”.

Nozze da favola in un castello da sogno

Manuela avrebbe voluto sposarsi al mare, a Sabaudia o Latina, ma poi si è innamorata del Castello Odescalchi sul lago di Bracciano.

“Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine“, ha dichiarato la Arcuri. L’attrice ha scelto di indossare due abiti, uno per la cerimonia e uno per la festa. Ha dichiarato:

“Il vestito che indosserò in chiesa sarà tradizionale, bianco, poi farò cambio. Sono entrambi abiti importanti, preziosi, il primo è scollato davanti e lungo, con la coda, il secondo sarà lungo ma con trasparenze più sexy nelle gambe e nella scollatura”.

Come testimoni di nozze, Manuela ha scelto il produttore Alberto Tarallo e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Giovanni Di Gianfrancesco è il suo grande amore

L’addio al celibato avverrà a Ibizia, mentre quello al nubilato in Europa. Manuela è legata a Giovanni da un grande amore e crede che il loro segreto sia la grande fiducia che nutrono l’uno nei confronti dell’altro. Ha ammesso: