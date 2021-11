Manuela Arcuri sposa Giovanni Di Gianfrancesco: l’annuncio e i dettagli

Manuela Arcuri ha confessato che convolerà a nozze con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco.

Manuela Arcuri ha annunciato che nel 2022 sposera Giovanni Di Gianfrancesco, l’imprenditore con cui ha avuto suo figlio Mattia.

Manuela Arcuri: le nozze

Dopo le nozze top secret a Las Vegas (che si sono tenute nel 2013) Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno deciso di sposarsi anche in Italia: la cerimonia con tutte le probabilità si terrà nel 2022 e l’attrice ha già svelato alcuni dettagli riguardanti i preparativi.

La proposta di nozze sarebbe avvenuta in una romantica location dove l’imprenditore le avrebbe proposto di costruire un ipotetico castello e a seguire sarebbe passato sopra di loro un aereo con il messaggio: “Manu, vuoi sposarmi?”. L’attrice ha ovviamente detto sì, e ha già fatto sapere di voler progettere una cerimonia romantica sulla spiaggia (probabilmente a Sabaudia o a Latina, luoghi che lei e il marito frequentano spesso).

In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più e per il momento la coppia sembra essere più felice ed unita che mai.

Manuela Arcuri: il figlio Mattia

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono legati dal 2010 e nel 2014 il loro amore è stato consacrato dall’arrivo del loro bambino, Mattia. Per stare accanto a suo figlio l’attrice ha progressivamente preso le distanze dal mondo dello spettacolo per fare la mamma a tempo pieno.

Manuela Arcuri: il Grande Fratello Vip

Ora che suo figlio ha compiuto 7 anni la showgirl e attrice tv ha confessato che non le dispiacerebbe mettersi in gioco partecipando a un reality show, come ad esempio il GF Vip. Mentre infatti sembra aver accantonato l’idea di prendere parte all’Isola dei Famosi, la Arcuri ha dichiarato che non le dispiacerebbe partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini: “Tra il GF Vip e Isola dei Famosi sceglierei il primo. L’isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare.

La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte, ma non è ancora il momento”, ha ammesso. In tanti si chiedono se l’attrice non prenderà parte proprio alla sesta edizione del programma, attualmente in onda, che dovrebbe svolgersi fino alla prossima primavera.