Manuela Arcuri verso il GF Vip? “Trattative in corso”

Manuela Arcuri sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip? Tutto quello che c'è da sapere.

Manuela Arcuri verso il GF Vip?

Secondo i rumor in circolazione sarebbero in corso trattative per la presenza di Manuela Arcuri al GF Vip 7, condotto sempre da Alfonso Signorini.

L’attrice sarebbe sempre stata restia a partecipare ai reality show, ma proprio la presenza del conduttore potrebbe averle fatto cambiare idea. Sulla questione al momento non sono emerse conferme, ma in tanti tra i fan del programma sono in attesa di saperne di più.

I candidati al GF Vip 6

Sempre secondo indiscrezioni tra i papabili volti vip che comporranno il cast della settima edizione del reality show vi sarebbero anche Federico Fashion Style, Alvaro Vitali, Patrizia Groppelli e l’ex stella del bagaglino Pamela Prati, che si è autocandidata.

“So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”, ha dichiarato la showgirl, reduce dallo scandalo su Mark Caltagirone. In tanti sono curiosi di sapere se davvero Signorini la sceglierà per il cast della nuova edizione del programma e, a quanto pare, sono molte le celebrities italiane che non vedrebbero l’ora di varcare la soglia della porta rossa.

Ancora non è dato sapere chi saranno gli opinionisti della settima edizione dello show, ma Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno fatto sapere che non ci saranno.