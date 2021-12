Mappa Ecdc, il covid continua ad avanzare: il Nord-Italia si è tinto di rosso scuro

L'Ecdc ha diffuso la nuova mappa dei contagi in Europa. Tutto il Nord-Italia è in zona rosso scuro. Solo tre regioni in zona gialla.

Al Natale manca ormai sempre meno eppure la nuova ondata di Coronavirus non conosce tregua. L’Italia, se si escludono tre regioni, si è colorata interamente di rosso con il Settentrione che risulta nella sua totalità di colore rosso scuro. In quest’ultima fascia sono presenti anche anche la Francia, buona parte della Spagna e i Balcani.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/bQEfsMMbOl

— ECDC (@ECDC_EU) December 23, 2021