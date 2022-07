Mara Carfagna lascia Forza Italia: “Frattura con i valori in cui ho sempre creduto”

Mara Carfagna lascia Forza Italia e si aggiunge all'elenco di fuoriusciti di cui fanno parte anche Mariastella Gelmini e Renato Brunetta.

Dopo Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, alla lista di persone che hanno deciso di lasciare Forza Italia dopo la scelta di non rinnovare la fiducia al premier Draghi si è aggiunta Mara Carfagna. Convinta che aver generato una crisi di governo vada contro l’interesse del paese, ha annunciato una presa di distanza dal partito.

Mara Carfagna lascia Forza Italia

“Per questioni di stile non esprimo giudizi su come Forza Italia ha gestito questa crisi assumendo una decisione che non ho condiviso, che sono convinta vada contro l’interesse del Paese e di cui non ho mai avuto l’opportunità di discutere in una sede di partito”, ha evidenziato in una nota.

Dopo aver espresso gratitudine a Silvio Berlusconi per le opportunità che le i ha offerto e la fiducia che le ha testimoniato in questi anni, ha però dovuto ammettere che quanto accaduto in Senato “rappresenta una frattura con il mondo di valori nei quali ho sempre creduto, che mi impone di prendere le distanze e di avviare una seria riflessione politica”.

L’ormai ex azzurra non ha reso noto cosa ne sarà del suo futuro né come si comporterà alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre. Certo è che ha contribuito ad avviare una riflessione in Forza Italia che, nelle ultime ore, ha perso tre pezzi importanti.