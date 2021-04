Mara Maionchi novella diva: la foto da giovane condivisa sui social che ha stupito il web

Pochi giorni fa la sempre esuberante Mara Maionchi ha spento le sue prime 80 candeline. La produttrice discografica dalla risata contagiosa è senza dubbio uno dei volti più amati della tv italiana. Senza filtri né sovrastrutture, la conduttrice ha infatti reso questa sua peculiarità come il proprio punto di forza.

Da grande talent scout qual è sempre stata, ha scoperto artisti del calibro di Gianna Nannini e Tiziano Ferro, ma è stato con X Factor che la sua popolarità è diventata immensa.

Di recente Mara Maionchi ha peraltro condiviso la conduzione di LOL – Chi ride è fuori insieme a Fedez, distribuito su Amazon Prime Video. Con una carriera costellata di successi e soddisfazioni come la sua, tanti sono del resto i fan che le mostrano quotidianamente il loro affetto.

E oggi sono 80! Grazie per gli auguri, l'affetto e il supporto che mi dimostrate da quel giorno in cui ho detto con naturalezza una parolaccia in prima serata 🙏🏻❤️ #80anni #meglio40x2

Amata in special modo per la sua spontaneità, Mara Maionchi ha deciso di fare una grande sorpresa ai suoi sostenitori sui social proprio in occasione del suo recente compleanno. Ha difatti condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto inedito che la mostra da giovane.

Avvolta in un completo elegante, la Maionchi sembra davvero una diva d’altri tempi! Inutile dire come in pochissimo tempo lo scatto ha ricevuto innumerevoli apprezzamenti dai fan e dai colleghi della discografica, come Sandra Milo a Chiara Ferragni tra i tanti.