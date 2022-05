Che tempo che fa: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti presentano il loro reality.

Ospiti dell’ultima puntata di Che tempo che fa, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti hanno presentato il reality che le vedrà protagoniste. Le tre donne debutteranno su SkyUno il prossimo 19 maggio: cosa dobbiamo aspettarci da queste “brave ragazze“?

Maionchi, Milo e Berti: il loro reality

Si intitola Quelle brave ragazze ed è il reality targato Sky che vede come protagoniste Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Le tre donne, ospiti di Che tempo che fa, hanno parlato con Fabio Fazio dell’avventura che le ha viste sbarcare in Spagna. “Ci siamo divertite un sacco abbiamo fatto una gita scolastica!“, hanno ammesso quasi in coro. Il conduttore ha mostrato qualche stralcio del reality, compreso un momento dedicato alla cucina.

Maionchi, Milo e Berti: giovani a 80 anni

Immerse nell’atmosfera spagnola, Mara, Sandra e Orietta hanno vissuto insieme in un appartamento, dove hanno anche dovuto cucinare. “La Milo ha fatto le melanzane, facevano schifo!“, ha ammesso la Maionchi. La produttrice musicale, poi, ha aggiunto:

“Siamo il nuovo che avanza! Ho inventato io questo programma, avevo in mente di fare un viaggio insieme a delle ragazze mie coetanee. Siamo andate in Spagna!”.

Quelle brave ragazze debutterà su SkyUno il prossimo 19 maggio.

L’aneddoto di Orietta Berti

La Berti ha ammesso: “Non ci conoscevamo noi tre, ci siamo sempre visto dietro le quinte“. Il reality, quindi, l’ha viste conoscersi a fondo e convivere per la prima volta. Orietta ha poi voluto raccontare un aneddoto del passato:

“Una volta Osvaldo mi ha lasciato in autogrill! Lui ha fatto benzina, è salito in macchina ed è partito. Credeva che io fossi in macchina a dormire, in realtà ero in bagno! Mi ha lasciato lì! Due camionisti mi hanno fermato dicendomi che mi avrebbero dato uno strappo loro! Da quella volta porto dietro un fischietto”.

Sandra Milo, dal canto suo, ha aggiunto: “Viaggio con le amiche? Mai! Ho fatto pochissime vacanze, ho cominciato a lavorare a 12 anni ed ora che ne ho 89 ancora continuo, non ho tempo per le vacanze. Mi piace questo lavoro. I vecchi hanno più possibilità di trovare lavoro, io sono vecchia! Posso dirlo!“. La Maionchi ha concluso: