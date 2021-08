Mara Venier contro Barbara D’Urso: “Dice che i politici scelgono lei, ma è perché io non posso averli”

Mara Venier ha scagliato una frecciatina infuocata contro Barbara D'Urso per le sue dichiarazioni sui politici.

Mara Venier ha scagliato una frecciatina infuocata contro Barbara D’Urso in merito ai suoi ospiti dal mondod ella politica.

Mara Venier: la frecciatina contro Barbara D’Urso

Mara Venier ha scagliato una frecciatina infuocata contro la collega Barbara D’Urso che alcuni mesi fa aveva dichiarato “tutti i politici mi amano perché li metto a loro agio”.

La celebre collega al timone di Domenica In ha risposto contro Barbara D’Urso affermando: “Non come la d’Urso che intervista… la d’Urso dice scelgono me, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno”, ha affermato Mara Venier. La D’Urso replicherà?

A differenza di Mara Venier (che per direttive interne non ha potuto ospitare nessun politico) la conduttrice ha avuto tra i suoi ospiti alcuni esponenti importanti del mondo della politica: tra questi Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Giorgia Meloni, Maria Elena Boschi, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ed anche vari sindaci.

Barbara D’Urso: le dichiarazioni dei politici

Barbara D’Urso è spesso finita nell’occhio del ciclone per aver ospitato alcuni esponenti della politica e addirittura in alcuni casi i telespettatori hanno chiesto l’abolizione dei programmi tv della conduttrice (attraverso una petizione online) proprio per alcune delle sue ospitate politiche.

“I politici vengono da me perché li metto a loro agio. È diverso. Faccio anche domande scomode ma non li attacco.

Li metto nella condizione di rispondere. Le ricordo l’ultimo caso, quando Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono venuti da me dopo che la loro proposta di governo era saltata. Ho chiesto a Di Maio come mai avevano indicato un solo nome per il ministero dell’Economia e lui ha negato di averlo fatto. A quel punto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in diretta per contraddirlo. Chiunque avrebbe voluto quel confronto in tv, ma loro hanno scelto me”, aveva detto.

Barbara D’Urso e Salvini: la petizione

Durante il lockdown del 2020 Barbara D’Urso ha ospitato Matteo Salvini nello studio di uno dei suoi salotti tv. I due avevano pregato insieme per le vittime del Coronavirus. La vicenda aveva scatenato un enorme putiferio in rete scatenando l’indignazione di molti telespettatori. Su Change.org era stata organizzata anche una petizione per chiedere la chiusura definitiva degli show condotti dalla D’Urso.