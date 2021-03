Mara Venier si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sfogandosi per la mancata partecipazione di Mahmood al suo show televisivo.

Mara Venier avrebbe dovuto intervistare Mahmood al suo celebre show televisivo, ma all’ultimo il cantante avrebbe annullato l’intervista mandandola su tutte le furie.

Mara Venier contro Mahmood

Senza peli sulla lingua Mara Venier ha svelato che il manager di Mahmood l’avrebbe pregata per intervistare il cantante, e che poi all’improvviso – con scarso anticipo – avrebbe annullato l’ospitata del cantante a Domenica In: “Il suo manager mi aveva pregato per l’intervista, poi ha cancellato tutto il venerdì prima.

Sono cose che non si fanno, si è comportato molto male”, ha dichiarato la conduttrice togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Mahmood replicherà in merito alla sua mancata partecipazione al format della conduttrice?

Di recente Mara Venier ha anche confermato che sarà di nuovo al timone di Domenica In anche nella prossima stagione del programma, e una volta per tutte ha messo a tacere le voci in circolazione circa il suo presunto addio al programma.

La conduttrice attualmente si starebbe dedicato alla stesura di un libro dedicato all’alzheimer, malattia di cui ha sofferto la sua compianta mamma. Mara Venier ha rivelato di non esser certa di riuscire a finire il libro perché ricordare simili episodi la farebbe star male. Lei stessa non ha mai nascosto quanto perdere sua madre sia stato doloroso per lei e la sua famiglia:“Lo dedicherò alla mia mamma. Parla di Alzheimer e spero che serva a chi vive con familiari malati.

Si intitola ‘Mamma ti ricordi di me?’, perché a un certo punto non se lo ricordava più. Ma è un dolore troppo grande, non sono nemmeno convinta di volerlo finire”, ha dichiarato la conduttrice.