Mara Venier dai carabinieri: "Attendo scuse, anche private!"

Mara Venier si è mostrata mentre era difronte a una caserma dei carabinieri e sembra che abbia sporto denuncia per il caso degli insulti apparsi sul profilo social QuiMediaset contro lei e Barbara D’Urso.

Mara Venier dai carabinieri

Attraverso i social Mara Venier si è mostrata difronte alla caserma dei carabinieri e ha fatto sapere di essere in attesa di scuse (anche in forma privata) dopo il caso degli insulti rivolti contro di lei e Barbara D’Urso dal profilo QuiMediaset. La stessa pagina social nei giorni scorsi aveva fornito scuse pubbliche per quanto accaduto parlando di un “grave incidente”, ma sembra svelare le reali responsabilità difronte all’accaduto. In tanti sui social sono impazienti di saperne di più e si chiedono se, ora che Mara Venier si è recata dai carabinieri, la vicenda avrà ulteriori risvolti.

“Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”, era stato scritto sulla pagina, e Mara Venier aveva commentato: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojo*i…”