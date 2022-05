Mara Venier durante l’intervista a Elisa a Domenica In: “Non sai quante limonate con The Wall”

Mara Venier senza filtri a Domenica In con ospite Elisa: "Non sai quante limonate con The Wall dei Pink Floyd"

Elisa è ospite della puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, dove proprio la presentatrice si è lasciata andare con una dichiarazione shock.

Anche questa domenica pomeriggio, nella giornata della Festa della Mamma, su Rai Uno è andata in onda la consueta puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier.

Questa settimana l’ospite di punta è la famosissima cantante Elisa, che si è raccontata all’ex modella veneziana.

Durante la loro chiacchierata in diretta tv, Elisa ha confessato alcuni momenti che sono stati cruciali per lo sviluppo della sua personalità artistica e l’inizio del suo percorso in quanto musicista. Tra i più importanti ha voluto citare l‘ex marito della sorella Elena, che gli regalò una chitarra a soli 10 anni

Mara Venier senza filtri: “Non sai quante limonate con the Wall”

Proseguendo nell’intervista, Elisa ha anche confessato di essere cresciuta con i Pink Floyd, nota band rock britannica, ascoltando le loro cassette insieme alla sorella e al suo ex marito.

A quel punto Mara Venier, colta probabilmente da una vena nostalgica, non ha potuto nascondere la sua passione condivisa per i Pink Floyd, tanto da arrivare ha rivelare alla stessa Elisa: «Ma The Wall, tu non sai quante limonate con quel pezzo lì!».

Per poi scoppiare in una risata che certifica la grande passione per il gruppo musicale della presentatrice.