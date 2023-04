Mara Venier ha deciso d’intraprendere misure legali dopo che sui social è stata diffusa una truffa a suo nome.

Mara Venier: la truffa

In queste ore sui social è apparsa la pubblicità di un prodotto a cui si attribuiscono qualità positive per la salute e la cui testimonial scelta sarebbe stata Mara Venier, peccato che la conduttrice non ne fosse a conoscenza. In queste ore lei stessa ha denunciato l’accaduto via social minacciando d’intraprendere azioni legali. “Mai fatta questa pubblicità. Avete pure il coraggio di mettere la vostra mail. Segue querela”, ha tuonato via social la celebre conduttrice di Domenica In, e ancora: “Che sia un fake si vede lontano un miglio, ma quando utilizzate impropriamente il volto di un personaggio pubblico per promuovere le vostre truffe, l’unica cosa che vi meritate è la querela. La dovete finire di fo**ere la gente fragile”.

Di recente la conduttrice si era mostrata anche difronte a una caserma dei carabinieri dove sembra che abbia sporto denuncia a seguito di quanto accaduto sugli account Mediaset (dove sarebbero stati pubblicati erroneamente degli insulti rivolti contro di lei e Barbara D’Urso). Al momento sulla questione non è dato sapere di più e la conduttrice sarebbe in attesa di scuse ufficiali (e private) in merito alla vicenda.