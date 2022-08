Mara Venier, fuga d'amore all'insegna del lusso Santo Domingo con Nicola: quanto costa la villa?

In attesa di tornare in televisione con la sua Domenica In, Mara Venier è fuggita a Santo Domingo per ricaricare le batterie. Al suo fianco, ovviamente, c’è il marito Nicola Carraro e l’adorato nipotino. La famiglia felice alloggia in una villa extra lusso.

Mara Venier: fuga d’amore a Santo Domingo

Ancora qualche settimana di vacanza per Mara Venier, prima del ritorno al timone di Domenica In. La conduttrice ha lasciato la calda Roma per fuggire a Santo Domingo, dove il marito Nicola Carraro risiede per buona parte dell’anno. E’ qui, infatti, che l’uomo gestisce alcuni affari. Mara è di casa e adora trascorrere le sue giornate nella Repubblica, in totale relax.

La fuga d’amore della presentatrice, però, non poteva essere tale senza l’adorato nipotino. Il bimbo, stando alle foto e ai video condivisi su Instagram dalla Venier, si sta divertendo tantissimo.

Villa extra lusso per Mara Venier

Via social, la zia Mara sta condividendo parecchi scatti della sua fuga d’amore a Santo Domingo. Lei e Nicola sono sposati da oltre 16 anni e si amano come se fosse il primo giorno.

Non a caso, Carraro ha immortalato la sua dolce metà dopo un bagno in mare e ha scritto: “Secondo me il viola ti dona“. I piccioncini, nonostante la presenza del nipotino, riescono a ritagliarsi anche qualche momento tutto per loro: una cena romantica in riva al mare non poteva mancare. Ovviamente, la vacanza, specialmente la villa dove soggiornano, è extra lusso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Quanto costa la villa di Mara Venier?

Mara si trova a Playa Minitas da circa una settimana e più volte ha mostrato ai seguaci la villa dove sta soggiornando. Si tratta di una dimora del resort Casa de Campo, tra i più rinomati di Santo Domingo. Una stanza ha un costo medio di 3.500 euro a notte, ma è bene sottolineare che la casa dove soggiornano la Venier e i suoi cari potrebbe essere di proprietà di Carraro.