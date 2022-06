Mara Venier è una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo, da anni al timone di Domenica In. Ecco come è cambiata nel corso degli anni.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate, da anni al timone di Domenica In e scelta come co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. Il suo cambiamento nel corso degli anni.

Mara Venier ieri e oggi: com’è cambiata negli anni la conduttrice di Domenica In

La 70esima edizione del Festival di Sanremo sarà piena di novità. Amadeus per la nuova edizione non ha scelto le classiche vallette presenti in tutte e cinque le serate, ma ha voluto al suo fianco 10 co-conduttrici che si alterneranno sul palco dell’Ariston, tra cui Mara Venier, a cui è stata affidata proprio la finale. Mara Povoleri, il suo vero nome, ha debuttato nel mondo dello spettacolo negli anni ’80, ma ha ottenuto il successo nel decennio successivo, quando è diventata la regina di Domenica In, programma che ha condotto per 10 edizioni.

Aveva poco più di 20 anni, ma fin dagli esordi è stata aiutata dalla sua grande bellezza, dai suoi capelli biondi, dai suoi occhi azzurri e dalle sue forme, oltre al suo carattere solare e coinvolgente.

Mara Venier: da Domenica In a Sanremo

Mara Venier ha 69 anni e continua a mantenere tutta la sua energia e la sua simpatia, che contribuiscono a farla amare così tanto dal pubblico. Rispetto al passato è cambiata moltissimo, è diventata una donna molto più matura, con qualche ruga che segna il suo viso.

L’età, però, non ha cambiato i tratti caratteristici del suo viso e della sua persona. La conduttrice è sempre bellissima e ancora in grande forma. Dopo aver ottenuto il ruolo di regina di Domenica In, sarà inevitabile vederla diventare anche la regina di Sanremo.